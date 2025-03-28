Спектакль «С вечера до полудня» по пьесе Виктора Розова в постановке Филиппа Гуревича вызвал большой интерес у омских театралов.

Первый показ премьеры в Омской драме – спектакль «С вечера до полудня» (16+) по пьесе Виктора Розова в постановке Филиппа Гуревича совпал с Международным днем театра и прошел с аншлагом. Особенно спектакль ждали любители советской драматургии.

Пьеса классика русской советской драматургии Виктора Розова с изначальным названием «На беговой дорожке» была написана в 1969 году. В театрах ее ставят с 70-х, а в 1981 году вышел блестящий фильм «С вечера до полудня» со звездным актерским составом. В Омской драме пьеса в постановке Артура Хайкина шла с огромным успехом в 70-е.

Зарисовка из жизни московской семьи происходит в знаменитой сталинской высотке на площади Восстания (широко известной в том числе благодаря фильму «Москва слезам не верит»). Ее силуэт вполне узнаваем.

Андрей Константинович Жарков (народный артист России Михаил Окунев) – стареющий писатель, сомневающийся в своей актуальности, его сын Ким (Артем Кукушкин), в прошлом спортсмен высоких достижений, ныне тренер, незамужняя сестра Кима, Нина (Кристина Лапшина) и его сын, 16-летний школьник Альберт (Леонид Калмыков).

Андрей Константинович недоволен только что законченным романом и обсуждает его с другом и литературным критиком Егорьевым (заслуженный артист России Владислав Пузырников). Неожиданно в гости приходит Лева Груздев (Степан Дворянкин) – кандидат наук из новосибирского Академгородка, когда-то бросивший Нину, которая все еще его любит. Ким же все еще, тоже восемь лет, тяжело переживает разрыв с бывшей женой Аллой и боится, что его шестнадцатилетний сын уедет к матери, живущей с мужем-дипломатом за границей…

– Мне кажется, «С вечера до полудня» – это удивительно нежная, тонкая пьеса, грустный, но одновременно очень смешной текст о том, как люди бесконечно боятся жить. Он про сегодня, про эскапизм, бегство от себя, про нежелание принимать ту реальность, которая у нас есть, про отсутствие развития внутри и про боязнь принимать решения, связанные с кардинальными изменениями жизни. А нужно ли ее менять? И если нужно, то как? Случается так, что, если мы не меняем свою жизнь, как хотели бы, мы начинаем терзать своих близких, как это делают персонажи пьесы Виктора Розова: в мнимом желании помочь, они уничтожают друг друга, – рассказал о своем видении режиссер Филипп Гуревич.

Удивительным открытием стало то, что центральный герой – это персонаж, которого нет в пьесе Розова – Валентина Семеновна (заслуженная артистка России Ирина Герасимова), супруга главы семьи, которая умерла год назад. Вокруг этой героини разворачивается все действие.

Чтобы распутать клубок сложных взаимоотношений, эмоциональных хвостов и понять «кто кому кто», отведено всего несколько часов – с вечера до полудня. Удалось ли им это? Финал открытый.

Фото: Омский академический театр драмы