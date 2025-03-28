Чиновники отказывали в выплатах, потому что семья не зарегистрировала дом.

Житель Усть-Ишимского района Омской области пожаловался в Генпрокуратуру на нарушение своих прав. Мужчина и его жена прошлой весной потеряли дом из-за паводка. Однако им не выплатили компенсацию за утраченное жилье и не дали сертификат на покупку нового, потому что они не успели зарегистрировать право собственности на дом. После прокурорского вмешательства чиновники выплатили семье 255 тыс. рублей. Однако, чтобы получить сертификат, сельчанам пришлось обращаться в суд. По решению суда им предоставили сертификат на 3,3 млн рублей.

– В связи с фактами ненадлежащей организации процедур осуществления выплат пострадавшим по представлению прокурора указанная работа уполномоченными органами скорректирована, сокращены сроки рассмотрения заявок на выделение финансирования, формирования списков выплат, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, – добавили в Генпрокуратуре.

Напомним, более 9 тыс. жителей Усть-Ишимского района, пострадавших от паводка весной 2024 года, получили компенсации за утраченное имущество на сумму более 260 млн рублей. Еще 450 млн рублей им выплатили на приобретение нового жилья и 100 млн рублей – на капремонт.