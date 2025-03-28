Главе региона показали крупнейшие станции и инфраструктуру железной дороги. В этой сфере работают более 10 тысяч омичей.

Губернатор Виталий Хоценко оценил производственные мощности и инфраструктуру железной дороги на территории Омской области. Вместе с руководителем Западно-Сибирской железной дороги Александром Грицаем он побывал в учебных классах и центре реабилитации локомотивного депо Омск, на станциях Московка и Комбинатская, а также наградил лучших работников отрасли.

В лицее № 8, где учатся дети железнодорожников, можно «примерить» на себя профессии родителей. В учебном заведении установлен специальный симулятор, позволяющий получить навыки управления подвижным составом – побыть в роли машиниста поезда, диспетчера железнодорожного транспорта, проводника вагона. Не случайно большинство выпускников лицея РЖД успешно поступают в вузы на технические специальности.

Хоценко также показали возможности локомотивных депо Московка и Омск, грузовой станции Комбинатская. Глава региона и руководитель ЗСЖД посетили пост электрической централизации, дом отдыха локомотивных бригад, учебные классы и реабилитационный центр.

– Оценили возможности железных дорог и перспективный потенциал, – прокомментировал Виталий Хоценко. – У нас есть планы по развитию производственных площадок крупных предприятий, которые будут наращивать производственные мощности и отправлять новые грузы. Также не упускаем из орбиты внимания и предприятия, которые будут создаваться. Совместную работу продолжаем.

Глава региона также принял участие в мероприятии по случаю Дня машиниста, который отмечается сегодня.

– Более 10 тысяч омичей трудятся на железной дороге. И пятая часть из них – около 2 тысяч человек – машинисты и помощники машинистов. Это люди важнейшей профессии, выполняющие особую роль на стальных магистралях, – подчеркнул Хоценко. – По сути, машинист – это мозг локомотива, отвечающий за все, что происходит с поездом. Ваша профессия не терпит случайных людей, требует силы характера, выдержки, выносливости. Спасибо за ответственный труд, всем вам – спокойных рейсов, надежных локомотивов и преданных помощников.

Александр Грицай отметил, что именно с профессией машиниста у людей в первую очередь ассоциируется железная дорога.

– Ежедневно вы обеспечиваете движение сотен поездов, несете ответственность за тысячи пассажиров и тонны грузов. Каждым своим рейсом вы укрепляете связь между регионами, задаете ритм экономике страны, – сказал Александр Грицай на торжественном собрании.

Он сообщил, что в 2024 году Западно-Сибирская железная дорога получила 65 новых современных локомотивов. В этом году по инвестиционной программе ОАО «РЖД» планируется поставить еще 77 новых локомотивов.