Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Их возведение планируется в Центральном округе.
Омская мэрия опубликовала проект планировки территории в границах улицы 11-й Ремесленной, Барнаульской, 2-й Восточной и магазином «Победа». Там собираются построить 7 многоэтажек. Высота домов составит 8–16 этажей.
Пока на месте будущей стройки растут деревья и располагается свалка мусора. Больше 30 лет назад здесь располагались угольные склады.
Рядом с домами также построят «клуб по интересам», а по другую сторону Барнаульской – два здания культурно-досугового и выставочно-ярмарочного направления. Однако пока там располагаются частные дома.
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·Экономика/Бизнес

Их возведение планируется в Центральном округе.
Омская мэрия опубликовала проект планировки территории в границах улицы 11-й Ремесленной, Барнаульской, 2-й Восточной и магазином «Победа». Там собираются построить 7 многоэтажек. Высота домов составит 8–16 этажей.
Пока на месте будущей стройки растут деревья и располагается свалка мусора. Больше 30 лет назад здесь располагались угольные склады.
Рядом с домами также построят «клуб по интересам», а по другую сторону Барнаульской – два здания культурно-досугового и выставочно-ярмарочного направления. Однако пока там располагаются частные дома.
1761