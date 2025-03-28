Мужчина сообщил о своей судимости 10-летней давности, но не стал вдаваться в подробности.

Омский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Нововаршавского райсуда по иску кандидата в депутаты к окружной избирательной комиссии. Мужчина судился из-за того, что ему отказали в регистрации кандидатом в депутаты Совета Нововаршавского района первого созыва. В качестве причины избирком указал сокрытие судимости.

При подаче заявления о согласии баллотироваться в депутаты мужчина указал, что в 2015 году был условно осужден по статье 112 УК РФ. Судимость была погашена в 2017 году. Между тем, согласно законодательству, нужно было указать часть, пункт, а также наименование статьи УК РФ, на основании которой его осудили.

– Согласно представленным в избирательную комиссию от УМВД России по Омской области сведениям, истец 28.06.2016 осужден Нововаршавским районным судом по п. «г», ч. 2 ст. 112 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ с испытательным сроком два года, – сообщили в пресс-службе Омского облсуда.

Так как подававший документы мужчина был не до конца откровенен с избирательной комиссией, ему отказали в регистрации кандидатом в депутаты. Нововаршавский районный суд установил, что решение было правильным, а областной суд оставил решение в силе.