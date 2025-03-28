Омск-Информ
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·Авто

Водитель сел за руль, несмотря на свое состояние. 
Cегодня, 28 марта, на улице Лукашевича возле автовокзала случилось ДТП. Как сообщают полицейские, ВАЗ-2110 столкнулся с Daewoo Matiz.
В аварии никто не пострадал, но виновник, водитель ВАЗа, решил сбежать. Свидетели происшествия отправились в погоню, поймали водителя и вызвали полицию. Оказалось, что управлял машиной пьяный мужчина. Он ехал с девушкой домой с застолья, где оба выпивали.
На нарушителя составили протокол. Машину поместили на специализированную стоянку.
·Авто

Водитель сел за руль, несмотря на свое состояние. 
Cегодня, 28 марта, на улице Лукашевича возле автовокзала случилось ДТП. Как сообщают полицейские, ВАЗ-2110 столкнулся с Daewoo Matiz.
В аварии никто не пострадал, но виновник, водитель ВАЗа, решил сбежать. Свидетели происшествия отправились в погоню, поймали водителя и вызвали полицию. Оказалось, что управлял машиной пьяный мужчина. Он ехал с девушкой домой с застолья, где оба выпивали.
На нарушителя составили протокол. Машину поместили на специализированную стоянку.