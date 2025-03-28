«СИБУС» отказался от планов строительства завода в Тюмени в пользу родного Омска.

Два года назад в Тюмени инвестор из Омска анонсировал реализацию проекта стоимостью 3 млрд рублей на строительство завода грузоподъемной техники. По данным издания «РБК Тюмень», омская компания отказалась от этих планов в пользу родного города.

«Деловой квартал» публикует причину отказа от тюменской площадки. Компания объяснила свое решение сменой губернатора в регионе, который изменил курс промышленного развития, акцентировав внимание на развитие кластеров. К тому же у Омска прекрасные транспортно-логистические возможности.

Впрочем, с Тюменью расставаться омский инвестор не хочет, он видит продолжение сотрудничества в другом формате. В Омский промышленный кластер предлагают включить тюменских производственников.