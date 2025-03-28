Участники интеллектуального турнира поборются в финале за дополнительные баллы к ЕГЭ.

В Омске подвели итоги регионального турнира «Умножая таланты». По итогам этого этапа были выбраны 8 старшеклассников, которые в апреле поедут в Санкт-Петербург представлять регион в финале. Победители и призеры получат награду в виде дополнительных баллов к ЕГЭ: они помогут им при поступлении в ведущие вузы России.

«Умножая таланты» – это один из крупнейших российских образовательных проектов, который позволяет выявлять талантливых школьников, в том числе из отдаленных территорий. Каждый год мероприятие организует «Газпром нефть» по программе социальных инвестиций «Родные города».

– Турнир «Умножая таланты» стирает границы между теорией и практикой, погружая школьников в реальные задачи компании, – объяснила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова. – Вместе с экспертами они анализируют ключевые вызовы отрасли и разрабатывают новые решения для самых сложных проблем. Такой формат знакомит ребят с различными направлениями в индустрии, позволяет почувствовать себя в роли перспективного исследователя или инженера, определиться с будущей профессией и уверенно начать карьеру уже со школьной скамьи.

В этом году турнир проходит в десятый раз. В нем участвуют более 3000 школьников из разных регионов: Омской, Томской, Оренбургской, Тюменской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, а также ЯНАО и ХМАО-Югры.

Участники регионального этапа решали задачи по нефтехимии, цифровым технологиям и математическому моделированию. За это время школьники также предложили идеи по оптимизации отгрузки нефтепродуктов с помощью роботов, разработали систему для обнаружения утечек на нефтепроводах при помощи беспилотников и многое другое.

– «Умножая таланты» позволяет выявлять талантливых школьников, поддерживать их интерес к отрасли нефтепереработки. В дальнейшем это повлияет на осознанный выбор профессии. Мы будем ждать этих ребят уже в качестве молодых сотрудников на Омском нефтеперерабатывающем заводе, – сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Победители и призеры финального этапа турнира получат до 10 баллов к ЕГЭ, которые пригодятся при поступлении в такие вузы, как СПбГУ, ВШЭ, СПбПУ, ОмГТУ, ТюмГУ и другие.