За два с половиной года женщина заработала более 2,3 млн рублей.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 55 Федеральной службы исполнения наказаний». Женщину обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ущерб от ее действий превышает 2,3 млн рублей.
– По версии следствия, обвиняемая, являясь старшим инспектором отдела медицинского снабжения, материально-технического обеспечения ФКУЗ МСЧ-55 ФСИН России, с мая 2021 года по декабрь 2023-го предоставляла частной школе плавания в аренду дорожки плавательного бассейна, находящегося в оперативном управлении ее учреждения. При этом никаких договоров она не заключала, а полученные за эксплуатацию бассейна денежные средства присваивала, – сообщили в прокуратуре.
Вину в совершении преступления бывшая сотрудница ФСИН не признала, ущерб не возместила. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.