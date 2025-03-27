Омск-Информ
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·Общество

В границах зон запретят любое строительство и устройство инженерных коммуникаций.

Министерство культуры Омской области опубликовало приказ об установлении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего механико-технологического училища 1912 года постройки. Речь идет о флигеле на проспекте Карла Маркса, 18. В ничем не примечательном здании располагаются различные магазины.

Границы охранной зоны устанавливаются для  того, чтобы сохранить объект. В частности, в границах зон запрещено капитальное строительство, любые виды реконструкции, строительство инженерных коммуникаций, установка и эксплуатация рекламных конструкций и замусоривание территории.

·Общество

В границах зон запретят любое строительство и устройство инженерных коммуникаций.

Министерство культуры Омской области опубликовало приказ об установлении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего механико-технологического училища 1912 года постройки. Речь идет о флигеле на проспекте Карла Маркса, 18. В ничем не примечательном здании располагаются различные магазины.

Границы охранной зоны устанавливаются для  того, чтобы сохранить объект. В частности, в границах зон запрещено капитальное строительство, любые виды реконструкции, строительство инженерных коммуникаций, установка и эксплуатация рекламных конструкций и замусоривание территории.