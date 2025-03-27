Омск-Информ
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·Общество

Часть сооружения привели в порядок в прошлом году.

Житель Нефтяников поинтересовался судьбой центральной лестницы в Советском парке, ведущей к пляжу. Сооружение находится в аварийном состоянии последние несколько лет.

Как ответили представители мэрии Омска, ремонт лестницы, оказывается, уже идет. В прошлом году часть сооружения перекрывали на ремонт. Там заменили бетонное основание, восстановили пять лестничных пролетов. Сейчас лестница частично открыта для прохода

– Ремонт правой части лестничного спуска запланирован на 2025 год. Работы выполняются силами и средствами парка, – цитирует телеграм-канал Newsomsk.ru городскую администрацию.

Отметим, что разговоры о привлечении инвесторов ведутся уже лет 6. Финансирование на эти цели порывались найти депутаты горсовета предыдущего, шестого созыва. Предполагалось привлечь в том числе «Газпром».

·Общество

Часть сооружения привели в порядок в прошлом году.

Житель Нефтяников поинтересовался судьбой центральной лестницы в Советском парке, ведущей к пляжу. Сооружение находится в аварийном состоянии последние несколько лет.

Как ответили представители мэрии Омска, ремонт лестницы, оказывается, уже идет. В прошлом году часть сооружения перекрывали на ремонт. Там заменили бетонное основание, восстановили пять лестничных пролетов. Сейчас лестница частично открыта для прохода

– Ремонт правой части лестничного спуска запланирован на 2025 год. Работы выполняются силами и средствами парка, – цитирует телеграм-канал Newsomsk.ru городскую администрацию.

Отметим, что разговоры о привлечении инвесторов ведутся уже лет 6. Финансирование на эти цели порывались найти депутаты горсовета предыдущего, шестого созыва. Предполагалось привлечь в том числе «Газпром».