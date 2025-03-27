Мобильные телефоны и электронные устройства теперь прогоняют через интроскоп и выборочно проверяют их работоспособность.

В связи с изменениями законодательства в области обеспечения транспортной безопасности досмотр в российских аэропортах станет более тщательным. Теперь все, что есть в карманах у человека, а также его гаджеты будут пропускать через интроскоп.

– На всех пунктах (вход в аэровокзал, зона предполетного контроля, КПП) необходимо выложить в контейнер для размещения на ленте интроскопа все предметы (ключи, сигареты, зажигалки, мелочь), включая мобильные телефоны и электронные устройства, – говорится в сообщении Омского аэропорта.

После прохождения интроскопа будет производиться досмотр мобильных телефонов, персональных компьютеров, радио- и телеаппаратуры, фото-, видео и киноаппаратуры, аудио- и видеотехники. Владельцы должны будут включить устройство для проверки его работоспособности.

Из-за новых правил прохождения досмотра омичам рекомендуют приезжать в аэропорт с учетом времени, необходимого на прохождение всех предполетных процедур.