Ведомство положительно оценило опыт онлайн-передачи данных Омского НПЗ, поэтому систему внедрили и на других промышленных объектах.

На Омском НПЗ закончили разрабатывать и тестировать технологии автоматизированного мониторинга воздуха. Завод стал пилотной площадкой для внедрения этой системы. Это стало возможно благодаря соглашению между Росприроднадзором, Минкомсвязи РФ и «Газпром нефтью».

– Инвестиции, которые компания вкладывает в экологию своих нефтеперерабатывающих заводов, приносят результаты, – сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. – Система мониторинга воздуха на заводе в Омске стала образцом по созданию подобных систем. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны первым в Омской области включился в проект экологической цифровизации, повысив тем самым прозрачность данных для органов контроля и общественности.

Инструменты автоматизированного мониторинга стали основой для создания отраслевых стандартов. Росприроднадзор решил сделать внедрение таких систем на производстве обязательным для реализации федерального проекта «Чистый воздух».

– Снижение воздействия на окружающую среду является одной из главных целей программы развития Омского НПЗ, – объяснил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Реализация системы автоматического контроля воздуха – одна из лучших наших экологических практик. Она обеспечивает развитие предприятия на принципах полной информационной открытости. За счет внедрения цифровых природоохранных систем ОНПЗ уже снизил воздействие на экологию на 40 %, после завершения всех проектов мы сократим его еще на 25 %.

На производственных объектах находятся цифровые датчики системы мониторинга. Они позволяют непрерывно следить за экологическими параметрами и регулировать работу оборудования. Завод стал первым в Омской области, кто начал онлайн передавать в надзорные органы экологическую информацию.

– Мы видим высокий эффект от внедрения системы автоматического контроля воздуха на Омском НПЗ, – сказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. – Она не только обеспечивает принцип полной информационной открытости предприятия для контролирующих органов, но и позволяет принимать оперативные решения по корректировке работы производственных установок, когда это необходимо. Мы рады, что результаты работы этой системы на Омском НПЗ были использованы Росприроднадзором при разработке соответствующих отраслевых стандартов. «Газпром нефть» стремится к тому, чтобы решения компании по защите окружающей среды были востребованы на уровне отрасли и страны.

По словам губернатора Омской области Виталия Хоценко, в регионе завод является наиболее активным участником проекта «Чистый воздух».

– Обеспечение контроля за состоянием воздуха – необходимый элемент системы управления охраной окружающей среды современного предприятия, – отметил глава региона.

Он считает, что завод показывает ответственный подход к экологии.