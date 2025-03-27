Омск-Информ
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·Происшествия

Эвакуировать жильцов дома пришлось по пожарным лестницам.

Вчера, 26 марта, около 22:15, в Советском округе Омска загорелась квартира, расположенная на втором этаже жилого дома на проспекте Мира.

По информации МЧС, причиной пожара стало возгорание домашних вещей. По пожарным лестницам были эвакуированы 28 жильцов дома, в том числе 4 ребенка.

На место происшествия выезжали 14 спасателей на 3 пожарных машинах. Ликвидировать открытое горение удалось в 22:45. Площадь пожара составила 20 кв. м.

·Происшествия

Эвакуировать жильцов дома пришлось по пожарным лестницам.

Вчера, 26 марта, около 22:15, в Советском округе Омска загорелась квартира, расположенная на втором этаже жилого дома на проспекте Мира.

По информации МЧС, причиной пожара стало возгорание домашних вещей. По пожарным лестницам были эвакуированы 28 жильцов дома, в том числе 4 ребенка.

На место происшествия выезжали 14 спасателей на 3 пожарных машинах. Ликвидировать открытое горение удалось в 22:45. Площадь пожара составила 20 кв. м.