Ограничительные мероприятия начнутся с 6 часов утра 30 марта.

В воскресенье, 30 марта, состоится праздничное богослужение в честь Ураза-Байрама. Для безопасности проведения мероприятия в центре города временно закроют участки двух улиц для всех видов транспорта.

С 6:00 до 10:00 ограничат движение по улицам 19-я Линия и 20-я Линия, на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября.

Кроме того, в местах проведения праздничного богослужения, посвященного празднику, с 05:30 до 10:00, 30 марта будет запрещено парковать транспорт любого типа.

Рекомендуется объезжать закрытые участки по улицам 10 лет Октября, Лермонтова и 25-я Линия. Водителей призывают заранее планировать свои маршруты, учитывая временные ограничения движения.