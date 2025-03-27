По мнению эксперта, победителем может стать тот, кто одержал верх в серии игр «ястребов» с «Металлургом».

Спортивные обозреватели, занимающиеся гаданием на кофейной гуще, наперебой называют претендентов на Кубок Гагарина. Не остался в стороне и Allhockey.ru. Ресурс прогнозирует трех кандидатов на победу в плей-офф: «Трактор», «Динамо» и победитель пары «Металлург» – «Авангард».

Эксперт заявил, что поединок между «магниткой» и «ястребами» предстоит сложный.

– «Сталевары» все-таки чемпионы. Следовательно, прекрасно знают, что нужно делать для того, чтобы плей-офф для них стал успешным. «Авангард» тоже играет очень здорово. То, что команды сыграют друг с другом уже в первом раунде, – это и радость, и сожаление, – рассуждает автор материала. – Потому что ни Омск, ни Магнитогорск не заслуживают вылета в самом начале розыгрыша Кубка Гагарина. И мы не удивимся, если победитель этой пары в итоге дойдет до финала. Или вообще выиграет трофей. Потому что после такого первого раунда, второй и третий могут быть легче. Не в ментальном плане, а в спортивном.

Автор не исключает, что произойдет ряд сенсаций. Однако выигрываются трофеи в КХЛ обычно теми, кто показывал уверенную игру в регулярном чемпионате.