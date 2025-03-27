Генеральный директор «ястребов» заявил, что впереди еще много работы.
Генеральный директор омского «Авангарда» Герман Чистяков эмоционально высказался о первой игре «Авангарда» в плей-офф. Вчера, 26 марта, омичи в Магнитогорске одолели «Металлург» со счетом 4:1.
По мнению генерального директора, это сложный старт плей-офф. Тяжело будет в каждой игре.
– В Омск вернулась яркая вывеска «Радость» – в плей-офф к «Авангарду» вернулась радость побед. Если серьезно, то тяжелый, предельно энергозатратный старт плей-офф – как и должно быть в принципе с действующим чемпионом, – омтетил Чистяков в своем телеграм-канале. – Другого мы от этой серии не ждали и не ждем: тяжело будет в каждой игре. Требуется много терпения, стойкости и упорства, чтобы все 60 минут держать уровень в такой интенсивности.
Генеральный директор омской команды добавил, что пока это только маленький шаг вперед. А путь хочется видеть долгим.
Отметим, что вторая игра с «Металлургом» в Магнитогорске состоится 28 марта. Домашние матчи с «магниткой» намечены на 30 марта и 1 апреля.