Омск-Информ
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·Общество

Синоптики обещают температурные качели. Зимой еще морозно.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС дали прогноз на четверг, 27 марта. По данным специалистов, ожидается настоящая весенняя погода с перепадом температур.

Так, ночью в регионе -2…-7 градусов, днем +5…+10 градусов. Местами на дорогах гололедица.

В пятницу, 28 марта, характер погоды не изменится. Лишь ночные температуры будут стремиться к плюсовым значениям. В Омскую область пришла настоящая весна. Однако остались пережитки зимы в виды гололедицы.

·Общество

Синоптики обещают температурные качели. Зимой еще морозно.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС дали прогноз на четверг, 27 марта. По данным специалистов, ожидается настоящая весенняя погода с перепадом температур.

Так, ночью в регионе -2…-7 градусов, днем +5…+10 градусов. Местами на дорогах гололедица.

В пятницу, 28 марта, характер погоды не изменится. Лишь ночные температуры будут стремиться к плюсовым значениям. В Омскую область пришла настоящая весна. Однако остались пережитки зимы в виды гололедицы.