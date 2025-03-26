Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Вместе с маршрутом идут сотрудники и транспорт.
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже автобусного маршрута Омск – Красноярка. За 9,9 млн рублей владелец предлагает лицензию и маршрутный лист, а также транспорт с сотрудниками.
– Официальный договор с автовокзалом, «газели» обслуживаются на СТО в городе, в Красноярке есть возможность мелкосрочного ремонта. Камеры во всех «газелях» с хорошим обзором, персонал: водители, три диспетчера, механик, бухгалтер, – говорится в объявлении.
По словам продавца, чистая прибыль составляет 500 тыс. рублей в месяц.
Отметим, что маршрут обслуживают два перевозчика: АО «Омскоблавтотранс» и ООО «ОмскЭкспрессАвто», учредителем которого является известный перевозчик Михаил Локотков.
·Экономика/Бизнес

Вместе с маршрутом идут сотрудники и транспорт.
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже автобусного маршрута Омск – Красноярка. За 9,9 млн рублей владелец предлагает лицензию и маршрутный лист, а также транспорт с сотрудниками.
– Официальный договор с автовокзалом, «газели» обслуживаются на СТО в городе, в Красноярке есть возможность мелкосрочного ремонта. Камеры во всех «газелях» с хорошим обзором, персонал: водители, три диспетчера, механик, бухгалтер, – говорится в объявлении.
По словам продавца, чистая прибыль составляет 500 тыс. рублей в месяц.
Отметим, что маршрут обслуживают два перевозчика: АО «Омскоблавтотранс» и ООО «ОмскЭкспрессАвто», учредителем которого является известный перевозчик Михаил Локотков.