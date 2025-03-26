Сельчане специально приехали в город для краж. Общая сумма ущерба достигла более 60 млн рублей.

В омскую полицию поступило три заявления о кражах в садоводческом товариществе «Связист». Из дома первого заявителя пропал сварочный аппарат, углошлифовальная машина, соковыжималка, электрическая плитка, телевизионная приставка и постельные принадлежности. Сумма ущерба составила 12 900 рублей.

У второго дачника исчезли телевизор с приставкой и чайник на общую сумму 6,6 тыс. рублей. А у третьего – два телевизора и музыкальная колонка за 43 тыс. рублей. Во все дома злоумышленники проникали через окна.

Сотрудники уголовного розыска поймали троих жителей Горьковского района: 34-летнюю женщину, ее 30-летнего сожителя и 38-летнего брата. Мужчины ранее судимы за имущественные преступления. В их частном доме обнаружены и изъяты похищенные вещи.

Как оказалось, дерзкая троица обнесла еще два дачных участка этого товарищества. Более того, сельчане специально приехали в Омск для краж.

Следователем возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Сельчанам грозит до 6 лет тюрьмы. Омские полицейские призывают горожан не хранить на дачах ценное имущество.