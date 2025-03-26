Женщина в общей сложности похитила более миллиона рублей.

Кировский районный суд Омска признал 34-летнюю местную жительницу виновной в мошенничестве при получении социальных выплат. Женщина похитила более 1 млн рублей.

По данным прокуратуры, омичка купила в Новосибирске два поддельных свидетельства о рождении детей и представила эти документы в МФЦ, чтобы получать пособия. Государства перечисляла ей деньги больше двух лет: с октября 2021 года по май 2024-го.

В суде омичка во всем призналась и вернула часть похищенных денег. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также ей придется вернуть все полученные от государства средства.