Стоимость клочка земли выросла на 30 млн, после того как владельцам удалось через суд добиться изменения вида разрешенного использования.

На сайте Российского аукционного дома появилось объявление о продаже участка на улице Красный Путь, возле остановки «Улица Рабиновича». Стоимость земли с 1 392 кв. м выросла с 60 млн до 90 млн рублей. Шаг повышения составляет 250 тысяч рублей, а задаток для участия в торгах – 5 млн.

Участок относится к категории «земли населенных пунктов» с разрешенным использованием для строительства административных зданий и офисов. Покупателя выберут 25 апреля.

Эту землю выставляли на продажу в 2023 году за 60 млн рублей. В этой локации планировалось возвести детский художественный центр с кафе-мороженым. Разработкой занималась компания «Загородный-2» Виталия и Михаила Ольшанских.

Однако, столкнувшись с трудностями, предприниматели подали в суд на мэрию Омска. И добились изменения вида разрешенного использования, с зоны рекреации на зону административно-деловой застройки. Осенью 2024-го предприниматели получили разрешение на застройку. А теперь выставили на продажу по возросшей стоимости.