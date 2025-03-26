Один из гостей забил свою гражданскую супругу.

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». По версии силовиков, вечером 22 марта в частном доме в поселке Николаевка на окраине Омска гражданские супруги в компании друзей, распивая спиртное, повздорили из-за претензий в злоупотреблении алкоголем. 40-летний омич нанес множество ударов своей сожительнице и, оставив ее в гостях, ушел домой.

Утром 23 марта друзья обнаружили 38-летнюю даму в коридоре дома возле порога с синяками и ссадинами на лице, без сознания. Они вызвали скорую помощь, но медики только констатировали смерть омички.

В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. Силовики продолжают расследование.