Теплотрассу и объект электроэнергетики изымать не планируется.
Опубликовано постановление мэрии Омска об изъятии земли под двухэтажным общежитием на улице Гризодубовой, 33, в Привокзальном поселке для муниципальных нужд. Дом 1956 года постройки признали аварийным и подлежащим сносу в 2024 году.
– Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 55:36:090302:86 площадью 1087 кв. м, расположенный по адресу: город Омск, улица Гризодубовой, дом 33, с видом разрешенного использования: занимаемый зданием общежития, – указано в постановлении.
Планируется забрать комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в секции № 1, квартиру № 10 и комнаты 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 в секции № 2. Тепловая трасса и сооружение электроэнергетики изъятию не подлежат.