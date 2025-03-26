В квартирах жильцов взбухли двери, ламинат и появилась плесень.

Жители Октябрьского округа Омска обратились в суд с иском к управляющей компании «Сибирский коммунальник». Как сообщает пресс-служба судебных приставов, истцы требовали компенсацию за затопление своих квартир.

Поводом для обращения жильцов в суд стали протекающие крыши в домах на улицах Харьковской и Краснопресненской. В результате в одной из квартир на стене появились потеки, осыпалась штукатурка и отсырела стена, отслоились обои, появилась плесень. Еще в одной квартире разбухли и перестали закрываться двери, потолок и обои покрылись желтыми пятнами, под линолеумом скопилась вода, разбух ламинат. Из-за запаха сырости и плесени приходилось держать окна открытыми, отчего у жильцов появились проблемы со здоровьем.

Владельцы квартир оценили предстоящий ремонт и направили претензию о возмещении ущерба в управляющую компанию, но организация проигнорировала претензию. После этого омичи пошли в суд, и он частично удовлетворил их требования. С управляющей компании взыскали в общей сложности 594 тыс. рублей.

«Сибирский коммунальник» решение суда исполнять не спешил, поэтому пристав арестовал счета компании, а потом вынес постановления о взыскании исполнительского сбора. После этого руководство организации выплатило компенсацию владельцам пострадавших квартир.