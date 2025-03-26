Олимпийский чемпион поверил незнакомцам, представлявшимся представителями различных служб.

Вечером, 19 марта, 74-летний омич, олимпийский чемпион, вице-президент Союза биатлонистов России Владимир Барнашов из сообщения узнал, что некие злоумышленники получили доступ к его аккаунту на «Госуслугах». Позвонив по указанному номеру, Владимир Барнашов узнал, что разговаривает с «сотрудником Роскомнадзора». Он сообщил, что передаст всю информацию в «Росинфомониторинг».

Дальше пошла классическая мошенническая «разводка»: начали звонить из разных «ведомств», при этом всегда по видеосвязи, показывали документы и удостоверения. И утверждали, что ведется борьба с мошенниками и нужно помочь их задержать. Спортсмен поверил и согласился помочь.

На следующий день он пошел в три отделения банка и перевел на счета мошенников три миллиона рублей, сообщает телеграм-канал Baza. При этом один из переводов был на реквизиты, указанные в договоре купли-продажи квартиры, который мошенники прислали Барнашову. Вероятно, этот перевод был частью еще одного мошенничества.

21 марта Владимир снова получил звонок от мошенников. Ему сообщили, что теперь на него якобы пытаются оформить кредит, и прислали спортсмену платежки. Барнашов отправился в банк и понял, что оказался обманутым.