Сервис Сбера начал пользоваться большей популярностью.

В Омске растет популярность использования сервиса оплаты ЖКХ через раздел «Дом» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». За год число пользователей стало больше на 68 %, а количество платежей увеличилось на 61 %.

– Оплата коммунальных услуг – ежемесячная обязанность для миллионов россиян, – сказала управляющий Омским отделением Сбера Наталья Корнева. – Наша задача – сделать этот процесс максимально простым, чтобы люди тратили меньше времени на рутину. Рост использования раздела «Дом» в Омске показывает, что клиенты выбирают интуитивно понятные инструменты, которые интегрируются в их повседневную жизнь без лишних усилий.

Сервис позволяет сэкономить время при оплате «коммуналки». Весь процесс занимает не больше минуты, поскольку можно с помощью одного действия оплатить сразу несколько квитанций.

«Дом» автоматически находит актуальные счета. Поэтому пользователям не нужно сканировать QR-коды, вводить лицевые счета или скачивать квитанции с сайтов управляющих компаний.

Благодаря такому подходу, меньше риск ошибиться при оплате. Сервис исключает опечатки и проблемы со считыванием QR-кодов. Также он автоматически обновляет данные при смене лицевого счета.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

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