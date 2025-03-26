Омск-Информ
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·Происшествия

Александр Деля раньше работал на Камчатке.

В Москаленском районе Омской области похоронили погибшего на СВО омича Александра Деля. В мае молодому человеку должно было исполниться 23 года. До спецоперации он трудился вахтовиком на Камчатке. Своей семьи у бойца не было.

В августе прошлого года Александр заключил контракт с Минобороны, был стрелком-радиотелефонистом отделения огневой поддержки штурмовой роты. В бою на территории н.п. Улаклы Донецкой Народной Республики солдата тяжело ранили. 15 февраля бойца не стало.

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·Происшествия

Александр Деля раньше работал на Камчатке.

В Москаленском районе Омской области похоронили погибшего на СВО омича Александра Деля. В мае молодому человеку должно было исполниться 23 года. До спецоперации он трудился вахтовиком на Камчатке. Своей семьи у бойца не было.

В августе прошлого года Александр заключил контракт с Минобороны, был стрелком-радиотелефонистом отделения огневой поддержки штурмовой роты. В бою на территории н.п. Улаклы Донецкой Народной Республики солдата тяжело ранили. 15 февраля бойца не стало.

1022