Имущество похитили двое молодых людей, которые посчитали «Ладу» брошенной.

В полицию обратился 43-летний житель Левобережья Омска. Он рассказал о хищении колес с его «Лады». Омич полтора года назад купил авто и оставил его на парковке на улице Крупской. Периодически он проверял сохранность машины. А в конце февраля обнаружил, что «Лада», стоявшая на кирпичах, лишилась колес. Владелец насчитал сумму ущерба 30 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемых. Ими оказались двое парней, 20 и 21 года, которые посчитали машину брошенной.

Полицейские выяснили: старший из фигурантов работал в таксомоторной компании. Так, во время выполнения одного из заказов он обратил внимание на автомобиль. Тогда он предложил приятелю ночью снять колеса с ВАЗа. Похищенное имущество юные омичи продали через сайт бесплатных объявлений за 3 тыс. рублей. Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».