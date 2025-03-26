Омск-Информ
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·Происшествия

Пожарные потушили ангар с фруктами за 17 минут.

Сегодня, 26 марта, рано утром пожарные тушили ангар на оптовке, расположенной на Черлакском тракте. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 04:48, открытое горение было ликвидировано в 5:05, то есть через 17 минут.

– Стеллажи и поддоны с фруктами на площади 50 квадратных метров тушил 21 сотрудник МЧС России, было задействовано четыре единицы техники, – говорится в сообщении ведомства.

Причиной пожара, предварительно, стало короткое замыкание электрооборудования.

·Происшествия

Пожарные потушили ангар с фруктами за 17 минут.

Сегодня, 26 марта, рано утром пожарные тушили ангар на оптовке, расположенной на Черлакском тракте. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 04:48, открытое горение было ликвидировано в 5:05, то есть через 17 минут.

– Стеллажи и поддоны с фруктами на площади 50 квадратных метров тушил 21 сотрудник МЧС России, было задействовано четыре единицы техники, – говорится в сообщении ведомства.

Причиной пожара, предварительно, стало короткое замыкание электрооборудования.