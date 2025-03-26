Омск-Информ
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·Происшествия

Жилье удалось потушить. 

Вчера, 25 марта, в 14:42 в селе Большие Уки Омской области загорелась кровля жилого дома по всей площади. Пламя на площади 40 кв. м оперативно потушили четыре сотрудника МЧС на двух единицах техники.

Из огня вытащили хозяина дома. Причина возгорания устанавливается.

·Происшествия

Жилье удалось потушить. 

Вчера, 25 марта, в 14:42 в селе Большие Уки Омской области загорелась кровля жилого дома по всей площади. Пламя на площади 40 кв. м оперативно потушили четыре сотрудника МЧС на двух единицах техники.

Из огня вытащили хозяина дома. Причина возгорания устанавливается.