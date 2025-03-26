Омск-Информ
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·Происшествия

Труп обнаружили вчера вечером.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» рассказали, что пропавший два дня назад 28-летний омич Арман А. найден мертвым. Горожанин пропал два дня назад. Ориентировка с подписью «найден, погиб» накануне появилась в группе отряда.

В омской полиции «Омск-информу» уточнили, что труп обнаружен вчера, 25 марта, в 10 часов, в районе Черлакского тракта. Мужчину опознали. Предварительно без признаков насильственной смерти. По некоторым данным, омич решил уйти из жизни добровольно.

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·Происшествия

Труп обнаружили вчера вечером.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» рассказали, что пропавший два дня назад 28-летний омич Арман А. найден мертвым. Горожанин пропал два дня назад. Ориентировка с подписью «найден, погиб» накануне появилась в группе отряда.

В омской полиции «Омск-информу» уточнили, что труп обнаружен вчера, 25 марта, в 10 часов, в районе Черлакского тракта. Мужчину опознали. Предварительно без признаков насильственной смерти. По некоторым данным, омич решил уйти из жизни добровольно.

1511