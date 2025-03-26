Водителю «светит» до 12 лет тюрьмы.

Прокуратуры Советского округа Омска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего горожанина. Омич обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, вечером 17 декабря прошлого года обвиняемый в пьяном виде сел за руль Volkswagen Jetta.

На одном из участков водитель разогнался до 99 км/ч, не справился с управлением, влетел в ограждение. В результате аварии находящаяся на переднем пассажирском сиденье его 25-летняя подруга от полученных телесных повреждений скончалась.

Первоначально водитель отрицал причастность к совершению преступления. Он утверждал, что за рулем автомобиля находилась его погибшая девушка, однако впоследствии дал признательные показания. Уголовное дело рассматривается в Первомайском районном суде Омска. Молодому человеку «светит» до 12 лет тюрьмы.