Омск-Информ
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·Спорт

Умер бывший тренер хоккейных команд «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист» Андрей Мартемьянов.

Сегодня, 26 марта, все матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания в память об Андрее Мартемьянове. Бывший наставник хоккейных клубов «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист» скончался, ему был 61 год.

О смерти тренера сообщил Telegram-канал ХК «Сибирь», посвятив ему трогательные слова.  

Когда «Авангард» вернулся в Омск, именно эта команда во главе с Мартемьяновым  открывала G-Drive Арену, сражаясь на новой ледовой площадке.

·Спорт

Умер бывший тренер хоккейных команд «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист» Андрей Мартемьянов.

Сегодня, 26 марта, все матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания в память об Андрее Мартемьянове. Бывший наставник хоккейных клубов «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист» скончался, ему был 61 год.

О смерти тренера сообщил Telegram-канал ХК «Сибирь», посвятив ему трогательные слова.  

Когда «Авангард» вернулся в Омск, именно эта команда во главе с Мартемьяновым  открывала G-Drive Арену, сражаясь на новой ледовой площадке.