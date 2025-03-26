Транспортные полицейские Екатеринбурга задержали в пассажирском поезде омича.

33-летний житель Омска не хотел платить алименты на содержание 6-летнего сына, задолженность его составила около 80 000 рублей. Суд назначил алиментщику наказание в виде исправительных работ сроком на пять месяцев. Однако осужденный скрылся, после чего его объявили в федеральный розыск.

– Сотрудникам линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский поступила информация из УФСИН России по Омской области, что мужчина может воспользоваться железнодорожным транспортом. 24 марта в ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали в пассажирском поезде Устье-Аха – Екатеринбург одного из пассажиров, который подходил по приметам, указанным в ориентировке, – сообщили в пресс-службе МВД России по Свердловской области.

Информацию о задержании гражданина транспортные полицейские передали инициатору розыска в Омск. В настоящее время омич находится в специальном помещении для задержанных лиц и ожидает суда по изменению меры наказания на более строгую.