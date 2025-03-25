Количество этих видов краж за год сократилось почти в пять раз, но все равно нужно сохранять бдительность.

За 2024 год в Омске произошло 27 карманных краж. Это практически в пять раз меньше, чем в 2023 году, когда было зарегистрировано 126 таких преступлений. Чаще всего карманники орудуют на остановках общественного транспорта.

Самые опасные из них – «Медицинская академия» на проспекте Мира и «Академия транспорта» на проспекте Маркса, здесь больше всего происходит карманных краж, сообщает портал Om1.ru со ссылкой на региональное УМВД. Также в топ-5 остановок, где орудуют карманники, вошли «Улица Комкова» (Левый берег), «Голубой огонек» (центр) и «24-я Северная» (Амурский поселок).