Акарицидная обработка будет проведена до конца апреля.

В парках, на бульварах и в скверах Омска проходят масштабную акарицидную обработку и дератизацию. Травить клещей и грызунов будут на общей площади свыше 350 гектаров, сообщили в мэрии. Работы будет проводить ООО «СЭС», которое стало победителем торгов. Контракт с этой компанией заключат в ближайшее время.

– Подрядчик зайдет на территории в два этапа. Первый стартует при температуре свыше +10 градусов и продлится до 25 мая. Повторная обработка парков, бульваров и скверов планируется с 25 августа по 1 октября, – пояснили в городской администрации.

Уже до конца апреля акарицидная обработка будет проведена в парках 300-летия Омска, культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, Советском, а также в садах «Сибирь» и имени С. М. Кирова.