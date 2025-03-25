Он испугался, что деньги украдут, и сам перевел их на чужой счет.

Мошенники обманули 18-летнего студента омского техникума. Парень отдал аферистам почти 790 000 рублей.

Как сообщают полицейские, четверокурснику позвонил незнакомец, представился оператором сотовой компании и предложил подтвердить персональные данные для продления договора. Омич продиктовал незнакомцу коды из сообщений.

После этого парню стали приходить сообщения от банковских организаций. Следом позвонил еще один незнакомнец и представился сотрудником Роскомнадзора. Он сообщил о взломе личного кабинета омича на портале «Госуслуги», о том, что накопления студета, которые он сделал благодаря социальным выплатам, могут украсть.

Чтобы спасти свои деньги от мнимой опасности, парень по совету мошенника купил новый телефон, установил приложение для бесконтактного перевода денег через банкомат и в течение двух дней перевел сбережения на чужой якобы «безопасный счет».

Когда переписка с лжесотрудником Роскомнадзора в мессенджере исчезла, молодой человек понял, что стал жертвой обмана. Он обратился в полицию. Преступников ищут.