Омск-Информ
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·Общество

Губернатор утвердил День Омской области. Отмечать его будут вместе с Днем города. 

Сегодня, 25 марта, состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры Омской области с участием губернатора Виталия Хоценко. 

В ходе встречи глава объявил, что региональные власти намерены учредить новый праздник: День Омской области. Глава региона подчеркнул, что теперь торжество станут отмечать вместе с Днем города, ежегодно в первую субботу августа. Концепция мероприятий уже готова.

·Общество

Губернатор утвердил День Омской области. Отмечать его будут вместе с Днем города. 

Сегодня, 25 марта, состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры Омской области с участием губернатора Виталия Хоценко. 

В ходе встречи глава объявил, что региональные власти намерены учредить новый праздник: День Омской области. Глава региона подчеркнул, что теперь торжество станут отмечать вместе с Днем города, ежегодно в первую субботу августа. Концепция мероприятий уже готова.