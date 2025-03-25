Большинство специалистов приехали из Казахстана.

По данным Минздрава, в больницах и поликлиниках Омской области работают 74 врача из зарубежных стран. За прошедшие три года число таких специалистов выросло почти вдвое: в 2022 году их было 43.

Больше всего иностранных врачей в регионе – граждане Казахстана, их 46 человек, что составляет 62,2 %. Второе место занимает Кыргызстан с 22 врачами. Из Беларуси и Таджикистана приехали по одному специалисту, а из Узбекистана и Нигерии – двое.

– Врачи-иностранцы оказывают медицинскую помощь в учреждениях по следующим профилям: хирургия, урология, акушерство и гинекология, терапия, челюстно-лицевая хирургия, эндоскопия, стоматология, офтальмология, функциональная диагностика, педиатрия, анестезиология-реаниматология, неврология, эндокринология, онкология, психиатрия, фтизиатрия, сердечно-сосудистая хирургия, – рассказали РБК Омск в региональном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что иностранные врачи работают как в городских больницах, так и в районных медицинских учреждениях региона. Специалисты подчеркнули, что все врачи трудоустроены согласно российскому законодательству и не работают по патенту. Поэтому ограничения на работу, введенные с 1 марта для мигрантов, на них не распространяются.