Их цена варьируется от 390 до 221 тыс. рублей.

Уже завтра команда «Авангард» стартует в плей-офф в 1/8 Кубка Гагарина. В первом раунде омские хоккеисты сыграют против действующего чемпиона КХЛ, магнитогорского «Металлурга».

Первые два матча пройдут на выезде, 26 и 28 марта, а домашние игры состоятся 30 марта в 17:00 и 1 апреля в 19:30. Билеты на них для горожан, которые не являются владельцами абонементов, начали продавать сегодня утром. Омичи покупают их так быстро, что сайт и приложение «Авангарда» постоянно виснут. Цены на билеты варьируются в пределах от 390 рублей до 221 тыс. рублей.

Самыми доступными по цене являются билеты на верхние сектора 201, 210, 211 и 220, их стоимость составляет от 390 до 790 рублей. Билеты на соседние верхние сектора № 205, 206, 215 и 216 обойдутся немного дороже, от 990 до 1490 рублей. Места на секторах 107 и 111 стоят от 1990 до 2490 рублей, а на секторе 101 – от 1290 до 1490 рублей. На секторе 112 билеты предлагаются по цене от 2290 до 2990 рублей. Наконец, на секторах 104 и 105 билеты продаются по фиксированной стоимости – 2990 рублей.

Более дорогие билеты расположены в зоне «Айс Бункер», их цена варьируется от 4990 до 6900 рублей. Вход в бизнес-клуб FONBET обойдется в сумму от 7600 до 8600 рублей. Место в ложе с рестораном стоит 9 тыс. рублей. Самыми дорогостоящими являются билеты в VIP-ложе 07, цена которых достигает 221 тыс. рублей. Гостям предоставляется вид на лед, отдельный вход на арену, ресторанное обслуживание и гарантированное место на парковке.