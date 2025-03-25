Одну из таких территорий, у остановки «Дом дружбы», мэр распорядился привести в порядок до 7 апреля.

Сегодня, 25 марта, мэр Сергей Шелест, директор департамента контроля Марк Рогозин, глава Октябрьского округа Дмитрий Котов и представители «Тепловой компании» провели выездную встречу на улице Кирова в Омске, где обсудили восстановление асфальта, тротуаров и газонов после аварийных работ на сетях. Там, в районе остановки общественного транспорта «Дом дружбы», продолжается замена теплотрубопровода.

– Специалистам пришлось передвинуть ряд нестационарных торговых объектов, на обочине лежат плиты и грунт, местные жители опасаются, что по окончании ремонта все так и останется, максимум будет засыпано землей, – уточнил Шелест в своем телеграм-канале.

Мэр распорядился привести территорию в порядок до 7 апреля. Кроме того, глава города поставил задачу устранить все траншеи после коммунальных аварий в течение сезона. Не только в местах, где из-за старых коммуникаций часто проводятся раскопки, но и на тех участках, которые не вызывают вопросов, но давно нуждаются в восстановлении. С наступлением тепла специалисты городских предприятий и частных ресурсных организаций займутся этой работой.