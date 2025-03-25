Работы завершат до конца года.

Сегодня, 25 марта, в Омске завершился аукцион на выбор подрядчика для проведения капитального ремонта детского сада № 87. Детский сад был построен в 1971 году. Он расположен по адресу: улица Рождественского, 9. Заниматься капремонтом будет ООО «АСК Монолит».

По контракту в здании починят крышу и наружные стены, поменяют коммуникации внутри и частично обновят помещения.

– На участие в аукционе поступили две заявки. Победитель торгов снизил начальную минимальную цену контракта до 61,9 миллиона рублей, на эту сумму с подрядчиком будет заключен муниципальный контракт. Согласно положениям 44-ФЗ, подписание документа сторонами планируется до конца следующей недели, – сообщили в департаменте строительства.

Все работы должны быть завершены до конца 2025 года. На время капитального ремонта всех детей временно перевели в другие близлежащие сады и группы. Места нашли в детских садах № 3, 95, 197, 206, 247, 293, 396, а также в дошкольных группах гимназии № 75.