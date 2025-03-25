В результате происшествия никто не пострадал.

Вчера вечером в Тюкалинске произошел пожар. Огонь вспыхнул около 18:55 и охватил не только кровлю жилого дома, но баню и навес.

На месте работали 6 сотрудников МЧС на 2 машинах. Они смогли ликвидировать открытое горение к 19:40. Площадь пожара составила 145 кв. м.

Огонь повредил крышу дома и хозяйственных строений, потолок внутри здания, внутреннюю отделку и вещи, но люди в результате инцидента не пострадали.

Причину пожара выясняют дознаватели МЧС.