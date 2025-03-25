Омск-Информ
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·Происшествия

Детали происшествия неизвестны. 

Сегодня утром, 25 марта, примерно в 8 часов утра, на пересечении улиц Губкина и Нефтезаводской в Омске произошла авария. Легковая машина столкнулась с 29-м автобусом. Водитель иномарки не уступил дорогу общественному транспорту, который подъезжал справа, и зацепил левую сторону автобуса.

Свежими снимками с места ДТП поделились читатели «Омск-информа». По сведениям очевидцев, авария полностью заблокировала движение. 

Детали происшествия неизвестны. Редакция обратилась за подробностями в Госавтоинспекцию. 

·Происшествия

Детали происшествия неизвестны. 

Сегодня утром, 25 марта, примерно в 8 часов утра, на пересечении улиц Губкина и Нефтезаводской в Омске произошла авария. Легковая машина столкнулась с 29-м автобусом. Водитель иномарки не уступил дорогу общественному транспорту, который подъезжал справа, и зацепил левую сторону автобуса.

Свежими снимками с места ДТП поделились читатели «Омск-информа». По сведениям очевидцев, авария полностью заблокировала движение. 

Детали происшествия неизвестны. Редакция обратилась за подробностями в Госавтоинспекцию. 