Омск-Информ
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·Спорт

По словам наставника уральцев, омской команде удалось собрать хороший состав.

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин поделился ожиданиями от серии с омским «Авангардом». Командам предстоит сыграть в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.

– У «Авангарда» хороший состав. С приходом нового главного тренера команда много выигрывала. Думаю, серия будет очень интересной. Мы разберем соперника, посмотрим сильные и слабые стороны, которые, надеюсь, будем использовать. Многое будет зависеть от вратарей и реализации моментов, – цитирует Разина официальный сайт КХЛ.

Серия «Металлург» – «Авангарда» стартует 26 марта. Первые две игры состоятся в Магнитогорске.

·Спорт

По словам наставника уральцев, омской команде удалось собрать хороший состав.

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин поделился ожиданиями от серии с омским «Авангардом». Командам предстоит сыграть в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.

– У «Авангарда» хороший состав. С приходом нового главного тренера команда много выигрывала. Думаю, серия будет очень интересной. Мы разберем соперника, посмотрим сильные и слабые стороны, которые, надеюсь, будем использовать. Многое будет зависеть от вратарей и реализации моментов, – цитирует Разина официальный сайт КХЛ.

Серия «Металлург» – «Авангарда» стартует 26 марта. Первые две игры состоятся в Магнитогорске.