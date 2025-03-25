Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Заведения сети предлагают ресторанное качество блюд в формате street food по демократичным ценам.

На улице Ленина в центре Омска откроется ресторан сочинской франшизы «Мидийное место». По данным телеграм-канала «Омск_путеводитель», заведение будет работать в помещении, где сейчас располагается ресторан Bevitore. Он заканчивает свою работу 5 апреля. «Мидийное место» распахнет свои двери в конце лета.

Фишкой этой сети, заведения которой представлены в 51 городе России, является ресторанное качество блюд в формате street food по демократичным ценам. Там нет дорогой посуды, строгих официантов  и бронирования столиков. Все заказы делаются у стойки, а блюда готовятся оперативно и подаются в удобной форме.

·Экономика/Бизнес

Заведения сети предлагают ресторанное качество блюд в формате street food по демократичным ценам.

На улице Ленина в центре Омска откроется ресторан сочинской франшизы «Мидийное место». По данным телеграм-канала «Омск_путеводитель», заведение будет работать в помещении, где сейчас располагается ресторан Bevitore. Он заканчивает свою работу 5 апреля. «Мидийное место» распахнет свои двери в конце лета.

Фишкой этой сети, заведения которой представлены в 51 городе России, является ресторанное качество блюд в формате street food по демократичным ценам. Там нет дорогой посуды, строгих официантов  и бронирования столиков. Все заказы делаются у стойки, а блюда готовятся оперативно и подаются в удобной форме.