Весной люди нередко страдают от попадания в глаза инородных объектов.

Пыль, грязь и известь при побелке деревьев представляют серьезную опасность для глаз весной, заявила врач-офтальмолог Динара Лоова. По словам специалиста, инородное тело при попадании в глаз может нанести существенный вред.

– В ветреную погоду, нередкую в межсезонье, в глаз может попасть инородный объект. Когда сходит снег, помимо инородного тела ветром в глаза может занести пыль и грязь, - цитирует офтальмолога издание «Газета.Ru». – Важно не пытаться избавиться от них самостоятельно активным трением глаз (особенно на улице, грязными руками) – можно занести инфекцию или дополнительно расширить зону поражения. Необходимо срочно обратиться к офтальмологу. Если инородное тело «застряло», удалить его сможет лишь хирург. После извлечения могут быть назначены противовоспалительные и ранозаживляющие препараты.

Попадание в глаз раствора извести при побелке деревьев – довольно частое и хорошо знакомое офтальмологам событие.

– Такой раствор — это щелочь, а любые ожоги щелочью, в том числе ожоги глаз, протекают гораздо тяжелее, чем ожоги кислотой. В конечном итоге это может привести к полной и безвозвратной потере зрения, – предупредила Лоова.

Если побелка попала в глаз, необходимо в первую очередь сухой салфеткой удалить раствор с поверхности глаза. Только после этого можно обильно промыть глаз проточной водой. В любом случае необходимо обратиться к специалисту.