Непосредственно в праздничный день запланировано 7 рейсов тематического теплохода.

Мэр города Сергей Шелест сообщил, что в Омске намерены реализовать проект «Теплоход Победы». Соответствующие договоренности были достигнуты с Омским речным портом.

Как пояснил градоначальник, 8 и 9 мая на палубе одного из прогулочных теплоходов «Москва» будут работать концертные бригады. Планируется коллективное исполнение песен военных лет и произведений, посвященных Дню Победы.

– Оформление теплохода будет осуществлено силами подведомственного учреждения департамента культуры ХЭЦ «Творчество». Творческое наполнение за городскими музыкальными коллективами, – отметил мэр. – Общая вместимость теплохода для одной прогулки — 117 человек. Концертные бригады будут размещены на нижней палубе.

8 мая, в зависимости от погодных условий, запланировано провести 2-3 прогулки. А непосредственно в День Победы запланировано 7 рейсов, тематический теплоход будет ходить по Иртышу с 12:00 до 21:00.

Сергей Шелест также добавил, что тарифы на речные прогулки останутся на уровне прошлого года: стоимость одного взрослого билета 500 рублей, для детей от 5 до 9 лет — 300 рублей. Дети до 5 лет — бесплатно. В День Победы планируется выделить по 10 бесплатных пригласительных на каждую прогулку для ветеранов.