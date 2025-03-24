Омск-Информ
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·Общество

Ограничения коснутся жителей проспекта Маркса, улиц Пушкина, Бульварная и Маршала Жукова.
На ближайшую среду, 26 марта, омский водоканал запланировал в городе ремонт сетей. В связи с этим в некоторых домах отключат воду.
Отключения продлятся с 10:00 до 20:00 часов по следующим адресам:
  • Карла Маркса, 37, 39;
  • Пушкина, 133, 133/8;
  • Бульварная, 1, 3;
  • Маршала Жукова, 154, 152, 150, 154а, 148.
Машину с питьевой водой установят по адресу: проспект Маркса, 37.
Отключения с 4:00 до 23:00:
  • поселок Лузино;
  • деревня Петровка;
  • поселок Северный;
  • поселок Конезаводский.
·Общество

Ограничения коснутся жителей проспекта Маркса, улиц Пушкина, Бульварная и Маршала Жукова.
На ближайшую среду, 26 марта, омский водоканал запланировал в городе ремонт сетей. В связи с этим в некоторых домах отключат воду.
Отключения продлятся с 10:00 до 20:00 часов по следующим адресам:
  • Карла Маркса, 37, 39;
  • Пушкина, 133, 133/8;
  • Бульварная, 1, 3;
  • Маршала Жукова, 154, 152, 150, 154а, 148.
Машину с питьевой водой установят по адресу: проспект Маркса, 37.
Отключения с 4:00 до 23:00:
  • поселок Лузино;
  • деревня Петровка;
  • поселок Северный;
  • поселок Конезаводский.